Главврач сообщил о пяти «рабочих» диагнозах Навального

Алексей Навальный (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

На сегодняшний день омские врачи рассматривают пять возможных диагнозов оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский. Его комментарии передала РБК пресс-служба минздрава Омской области.

«На сегодняшний день пять рабочих диагнозов, назвать я их не могу, но они все рабочие, их отрабатывают реаниматологи, нейрофизиологи. Мы все боремся за жизнь нашего пациента», — рассказал главврач.

Главврач рассказал, что за ночь состояние пациента несколько улучшилось. Навальный по-прежнему находится без сознания и на аппарате искусственной вентиляции легких. Прогноз главврач делать не стал.

Отвечая на вопрос о транспортировке пациента, Мураховский заявил, что она не может быть осуществлена под ответственность родственников, кроме того, состояние Навального должно стать стабильным.