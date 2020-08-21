Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 12:39
Главврач сообщил о пяти «рабочих» диагнозах Навального Общество, 15:22 Роспотребнадзор назвал дату завершения испытаний вакцины центра «Вектор» Общество, 15:20 Лукашенко заявил о попытке Запада «отсечь Гродно» от Белоруссии Политика, 15:16 Почему криптовалюта еще не готова заменить вклады в банке Крипто, 15:11 Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко Политика, 15:07 Лечащий врач Навального раскритиковала заключение омских врачей Общество, 15:06 Жена Навального попросила Путина разрешить вывоз мужа на лечение в ФРГ Политика, 15:03 Новый клип BTS «Dynamite» набрал больше 10 млн просмотров за 20 минут Стиль, 15:00 Песков ответил на вопрос о людях в штатском в больнице Навального в Омске Общество, 15:00 Тихановская заявила о планах вернуться в Белоруссию Политика, 14:57 О чем поговорить с британцами кроме дождя и чая РБК Стиль и glo, 14:56 Авиакомпании снизили цены на билеты по России из-за падения спроса Стиль, 14:55 Глава Башкирии после протестов выдвинул ультиматум по горе Куштау Общество, 14:54 Сбербанк на фоне пандемии сохранит дивиденды на уровне 50% Финансы, 14:51
Отравление Навального ,  
0 

Главврач сообщил о пяти «рабочих» диагнозах Навального

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

На сегодняшний день омские врачи рассматривают пять возможных диагнозов оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский. Его комментарии передала РБК пресс-служба минздрава Омской области. 

«На сегодняшний день пять рабочих диагнозов, назвать я их не могу, но они все рабочие, их отрабатывают реаниматологи, нейрофизиологи. Мы все боремся за жизнь нашего пациента», — рассказал главврач.

Главврач рассказал, что за ночь состояние пациента несколько улучшилось. Навальный по-прежнему находится без сознания и на аппарате искусственной вентиляции легких. Прогноз главврач делать не стал.

Отвечая на вопрос о транспортировке пациента, Мураховский заявил, что она не может быть осуществлена под ответственность родственников, кроме того, состояние Навального должно стать стабильным.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо в салоне самолета, летевшего по маршруту Томск — Москва 20 августа. Самолет срочно сел в Омске, политик был госпитализирован. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что Навальный был отравлен. Соратники Навального настаивают на его перевозке в одну из европейских клиник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности администрации президента помочь политику отправиться за границу на лечение, если поступит соответствующая просьба от его представителей.

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину
Теги: Алексей Навальный, отравление, Омск, новости
Материалы по теме
В омской больнице заявили о поставленном Навальному диагнозе
Политика
Омские врачи не нашли следов отравления у Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter