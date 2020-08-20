Свидетель по делу Ефремова заявил о проблемах со зрением

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 73,77 (+0,53) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 87,43 (+0,02) Инвестиции, 13:16
Стачечный комитет «Беларуськалия» заявил о пропаже сотрудника Общество, 19:41 Российский Су-30 перехватил у границы самолеты Франции и Великобритании Политика, 19:29 МСП Смоленской области с начала года привлекли более ₽4 млрд кредитов Пресс-релиз, 19:28 Белоруссия объявила о тактических учениях недалеко от границы с Польшей Общество, 19:24 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:24 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 19:19 Стрелков ответил на сообщения о планах СБУ похитить его Политика, 19:18 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 19:17 «Газпром» предложил расширить программу газификации транспорта Бизнес, 19:06 Милиция попробовала разогнать протестующих работников филармонии в Минске Общество, 19:04 Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава Политика, 19:00 Пошедший навстречу протестующим белорусский город отказался от уступок Политика, 18:57 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 августа Общество, 18:56 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 18:52
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Свидетель по делу Ефремова заявил о проблемах со зрением

Автомобиль Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
Автомобиль Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве (Фото: Артём Пучков / РИА Новости)

Свидетель Александр Кобец, допрошенный по делу Михаила Ефремова, который утверждал, что актер в момент ДТП был пассажиром, оказался слепым на один глаз. Об этом он сам сообщил в Пресненском суде, передает ТАСС.

«Я ничего не вижу правым глазом, а на левом у меня близорукость — минус три», — пояснил свидетель.

Сын погибшего в ДТП попросил для Ефремова максимальное наказание
Общество
Михаил Ефремов

В суде Кобец заявил, что после ДТП он сразу подошел к автомобилю, за рулем которого сидел другой человек, а Ефремов находился на пассажирском сиденье. Он отметил, что тогда не узнал актера.

Кобец также сообщил, что он пил пиво, перед тем как стал свидетелем ДТП.

Накануне защита Михаила Ефремова предположила, что в ДТП могут быть виноваты хакеры. Адвокат обвиняемого Эльман Пашаев заявил, что при автотехнической экспертизе ДТП не рассматривалась версия перехвата хакерами управления автомобилем Ефремова.

Друг Ефремова заявил о серьезных травмах у актера после ДТП
Общество
<p>Место автомобильной аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве</p>

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину

Авария на Садовом кольце с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу, где врезался в фургон службы доставки. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, умер на следующий день в больнице.

Позже медэкспертиза установила, что за рулем Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Суд назначил ему домашний арест. Ефремов вину не признает.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, авария
Материалы по теме
Свидетель заявил, что Ефремов «100% сидел на пассажирском месте»
Общество
Жена Ефремова заявила о травле со стороны журналистов
Общество
Друг Ефремова заявил о серьезных травмах у актера после ДТП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter