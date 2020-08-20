Свидетель по делу Ефремова заявил о проблемах со зрением

Автомобиль Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве (Фото: Артём Пучков / РИА Новости)

Свидетель Александр Кобец, допрошенный по делу Михаила Ефремова, который утверждал, что актер в момент ДТП был пассажиром, оказался слепым на один глаз. Об этом он сам сообщил в Пресненском суде, передает ТАСС.

«Я ничего не вижу правым глазом, а на левом у меня близорукость — минус три», — пояснил свидетель.

В суде Кобец заявил, что после ДТП он сразу подошел к автомобилю, за рулем которого сидел другой человек, а Ефремов находился на пассажирском сиденье. Он отметил, что тогда не узнал актера.

Кобец также сообщил, что он пил пиво, перед тем как стал свидетелем ДТП.