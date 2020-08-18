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Авария с участием Ефремова ,  
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Сын погибшего в ДТП попросил для Ефремова максимальное наказание

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Валерий Захаров, младший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, попросил суд приговорить артиста к максимальному наказанию, сообщает ТАСС.

«Прошу для него максимального наказания», — сказал Захаров в зале Пресненского суда Москвы.

Он добавил, что считает опубликованный ранее видеоролик с извинениями артиста «игрой на публику». По мнению Захарова, если бы тот хотел извиниться, то должен был бы сделать это лично. Также он сказал, что планирует заявить гражданский иск к Ефремову.

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Михаил Ефремов

Вечером 8 июня в Москве автомобиль Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, вскоре умер в больнице от полученных травм.

Анализ крови Ефремова показал наличие алкоголя и наркотиков. Ему предъявили обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Обвиняемый не признает свою вину. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.

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На заседании суда 11 августа Ефремову стало плохо и его госпитализировали. Позже его адвокаты заявили, что у подзащитного случился инсульт.

Теги: Михаил Ефремов, суд, авария
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