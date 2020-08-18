Сын погибшего в ДТП попросил для Ефремова максимальное наказание

Михаил Ефремов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Валерий Захаров, младший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, попросил суд приговорить артиста к максимальному наказанию, сообщает ТАСС.

«Прошу для него максимального наказания», — сказал Захаров в зале Пресненского суда Москвы.

Он добавил, что считает опубликованный ранее видеоролик с извинениями артиста «игрой на публику». По мнению Захарова, если бы тот хотел извиниться, то должен был бы сделать это лично. Также он сказал, что планирует заявить гражданский иск к Ефремову.

Вечером 8 июня в Москве автомобиль Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, вскоре умер в больнице от полученных травм.