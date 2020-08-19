Друг Ефремова заявил о серьезных травмах у актера после ДТП

Место автомобильной аварии с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в Москве (Фото: Артем Пучков / РИА Новости)

Актер Михаил Ефремов, который стал фигурантом дела о смертельном ДТП в Москве, получил серьезные травмы в ходе аварии. Об этом на заседании в Пресненском суде заявил свидетель со стороны Ефремова, актер и режиссер Никита Высоцкий, передает ТАСС.

По словам Высоцкого, он приехал на место аварии после ДТП, у Ефремова было шоковое состояние, его увезли на медицинское обследование. «После этого обследования я увидел Мишу еще раз — на нем живого места не было. У него были повреждения на руках, ногах, на животе», — сказал актер, добавив, что не знает, почему об этих повреждениях не говорится в судебных документах.

ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова произошло 8 июня в районе Смоленской площади. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Из-за полученных травм мужчина умер в больнице.

Экспертиза выявила алкоголь и наркотики в крови Ефремова. Актеру предъявили обвинения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Он свою вину не признает, обосновывая тем, что не помнит случившегося. Ефремова поместили под домашний арест до 22 января 2021 года.