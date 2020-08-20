Путин заявил главе Евросовета о контрпродуктивности давления на Минск

Россия считает контрпродуктивными оказание какого-либо давления на руководство Белоруссии и вмешательство во внутренние процессы. Об этом российский президент Владимир Путин сказал в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщается на сайте Кремля.

Мишель рассказал Путину об итогах внеочередного саммита Евросоюза по ситуации в Белоруссии, который прошел 19 августа.

«Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза», — говорится в сообщении.

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