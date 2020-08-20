В Мексике сообщили об интересе к российской вакцине от коронавируса

Мексика заинтересована в приобретении российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил в Twitter глава МИД этой страны Марсело Эбрард.

«Я благодарю посла России в Мексике Виктора Коронелли за визит секретариат иностранных дел. Мы говорили о вакцине «Спутник V». Я выразил нашу заинтересованность в проведении третьей фазы (клинических испытаний. — РБК), чтобы как можно скорее получить эту вакцину в Мексике», — отметил дипломат.

По его словам, Мексика заинтересована в том, чтобы «как можно скорее» получить российскую вакцину.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил о переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу приобретения вакцины от коронавируса «Спутник V».

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