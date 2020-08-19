Лукашенко заявил об атаках на членов правительства на фоне протестов

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Протестующие предпринимают попытки атаковать членов правительства. Об этом на заседании Совета безопасности страны заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

«Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения», — сказал белорусский лидер.

Также на заседании Совета Лукашенко рассказал об угрозах и атаках на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий, семей военных, милиционеров и спецслужб, пообещав «разобраться» с митингующими у заводов. Кроме того, президент пообещал выдать оппозиции «метлы и лопаты» вместо портфелей. Так он выразился, говоря о создании Координационного совета оппозиции для обеспечения транзита власти в стране.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после объявления результатов голосования на выборах президента республики. Согласно ЦИК действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. Протестующие не согласны с результатом и требуют новых выборов.