Лукашенко заявил об атаках на членов правительства на фоне протестов
Протестующие предпринимают попытки атаковать членов правительства. Об этом на заседании Совета безопасности страны заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
«Вы видели поведение отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения», — сказал белорусский лидер.
Также на заседании Совета Лукашенко рассказал об угрозах и атаках на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий, семей военных, милиционеров и спецслужб, пообещав «разобраться» с митингующими у заводов. Кроме того, президент пообещал выдать оппозиции «метлы и лопаты» вместо портфелей. Так он выразился, говоря о создании Координационного совета оппозиции для обеспечения транзита власти в стране.
Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после объявления результатов голосования на выборах президента республики. Согласно ЦИК действующий лидер республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. Протестующие не согласны с результатом и требуют новых выборов.