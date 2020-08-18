В Координационном совете оппозиции назвали порядок принятия решений

Максим Знак (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Координационный совет белорусской оппозиции будет принимать решения простым большинством голосов. Об этом сообщил адвокат, юрист штаба оппозиционера Виктора Бабарико и член совета Максим Знак в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

Знак отметил, что на первом заседании штаба будет избран президиум. Процедура будет демократическая. После этого совет может привлекать экспертов, работать в рабочих группах, отметил Знак. По его словам, в президиум вошли семь участников.

По словам Знака, критериев для вступления несколько. Человек должен находиться в Белоруссии и быть ее гражданином, он также должен представлять граждан или социальную группу и быть в этой группе уважаемым представителем.

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