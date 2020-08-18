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Авария с участием Ефремова ,  
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Судмедэксперт в суде назвал причины смерти погибшего в аварии с Ефремовым

Михаил Ефремов (слева)
Михаил Ефремов (слева) (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)
На заседании по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, эксперт рассказала о причинах смерти погибшего Сергея Захарова. Слова эксперта приводит МК.

Согласно данным экспертизы, погибший скончался от нескольких причин — это болевой шок, раздробление костей стоп и голеней, множественные переломы, жировая эмболия сосудов.

«Эмболия сосудов, травматический шок, кровопотеря — вот причины наступления смерти водителя «Лады». Из-за травматического шока в первые сутки умирает много людей. Захаров попал в их число», — сказала эксперт.

Судмедэксперт добавила, что через две минуты, как Захаров поступил в больницу, у него диагностировали клиническую смерть.

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Михаил Ефремов

Сергей Захаров работал в службе доставки. Вечером 8 июля в его автомобиль со встречной полосы въехал внедорожник актера Михаила Ефремова. От полученных травм Захаров умер на следующее утро в больнице. Ефремову было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Обвиняемый свою вину не признает.

Сын погибшего подал иск в суд о компенсации в размере 6,5 млн руб. В документе отмечалось, что эта сумма соразмерна с месячными доходами Ефремова

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Теги: Михаил Ефремов, ДТП, авария
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