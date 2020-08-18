Судмедэксперт в суде назвал причины смерти погибшего в аварии с Ефремовым

Михаил Ефремов (слева) (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

На заседании по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, эксперт рассказала о причинах смерти погибшего Сергея Захарова. Слова эксперта приводит МК.

Согласно данным экспертизы, погибший скончался от нескольких причин — это болевой шок, раздробление костей стоп и голеней, множественные переломы, жировая эмболия сосудов.

«Эмболия сосудов, травматический шок, кровопотеря — вот причины наступления смерти водителя «Лады». Из-за травматического шока в первые сутки умирает много людей. Захаров попал в их число», — сказала эксперт.

Судмедэксперт добавила, что через две минуты, как Захаров поступил в больницу, у него диагностировали клиническую смерть.