Судмедэксперт в суде назвал причины смерти погибшего в аварии с Ефремовым
Согласно данным экспертизы, погибший скончался от нескольких причин — это болевой шок, раздробление костей стоп и голеней, множественные переломы, жировая эмболия сосудов.
«Эмболия сосудов, травматический шок, кровопотеря — вот причины наступления смерти водителя «Лады». Из-за травматического шока в первые сутки умирает много людей. Захаров попал в их число», — сказала эксперт.
Судмедэксперт добавила, что через две минуты, как Захаров поступил в больницу, у него диагностировали клиническую смерть.