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Независимый профсоюз сообщил о планах «Беларуськалия» объявить голодовку

На открытом заседании стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» в белорусском городе Солигорске предложили объявить голодовку. Об этом сообщил РБК председатель Белорусского Независимого Профсоюза (БНП) Максим Позняков.

«Я сейчас нахожусь прямо на площади, здесь проходит открытое заседание стачкома ОАО «Беларуськалий». Предложение такое [объявить голодовку] было», — сказал Позняков.

По его словам, стачком еще не принял никаких окончательных решений. «Я не могу сказать, что завтра люди выйдут массово на голодовку, могут и выйти, могут и нет. Еще заседание стачкома не закончено, протокол не оформлен», — сказал председатель БНП.

Как ранее сообщило «Еврорадио», с предложением объявить голодовку выступил сопредседатель стачечного комитета Анатолий Бокун. Однако единства по этому вопросу в руководстве комитета не было. Члены комитета решили продолжить забастовку и посчитали преждевременным поднимать вопрос о голодовке.

ТАСС также сообщил, что «Беларуськалий» приостановил добычу руды из-за забастовки.

При этом председатель профкома Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий» Андрей Рыбак заявил РБК, что был на Березовском руднике и, по его информации, бригады на смене работают.

«Предприятие работает. Требования сегодня уже практически каждый разделяет, что были и нарушения при проведении выборов, и применение силы силовиками. Требования эти есть, какими способами добиваться этого, я боюсь, что мы сейчас очень хорошо разогнались в производстве, и это производство сейчас загубить можно очень просто. По моей информации, большая часть работает. Да, возмущений много, но понимание того, что надо искать какие-то способы, тоже есть. Добыча руды осуществляется», — сказал Рыбак.

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Теги: Белоруссия, забастовка, голодовка
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