Профсоюз опроверг остановку добычи руды в шахтах «Беларуськалия»

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Добыча руды в шатхах «Беларуськалия» продолжается. Об этом РБК сообщил председатель Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий» Андрей Рыбак.

«Какие-то безответственные товарищи подбивают людей. Люди, конечно, после выборов на эмоциях, силовые наши структуры повели себя далеко не адекватно. Но наш профсоюз всегда говорит, что на неправовые действия, — если вы хотите получить правовую реакцию — отвечать надо в правовом поле. Объявлять забастовку с политическими целями нашим законодательством не предусмотрено», — сказал Рыбак.

Ранее ТАСС со ссылкой на председателя Белорусского независимого профсоюза Максима Познякова сообщил, что работники «Беларуськалия» прекратили добычу руды на всех рудниках предприятия.

Также белорусское издание Tut.by опубликовало видеозапись, указав, что это обращение сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна.