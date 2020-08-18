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Профсоюз опроверг остановку добычи руды в шахтах «Беларуськалия»

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Добыча руды в шатхах «Беларуськалия» продолжается. Об этом РБК сообщил председатель Белхимпрофсоюза ОАО «Беларуськалий» Андрей Рыбак.

«Какие-то безответственные товарищи подбивают людей. Люди, конечно, после выборов на эмоциях, силовые наши структуры повели себя далеко не адекватно. Но наш профсоюз всегда говорит, что на неправовые действия, — если вы хотите получить правовую реакцию — отвечать надо в правовом поле. Объявлять забастовку с политическими целями нашим законодательством не предусмотрено», — сказал Рыбак.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ранее ТАСС со ссылкой на председателя Белорусского независимого профсоюза Максима Познякова сообщил, что работники «Беларуськалия» прекратили добычу руды на всех рудниках предприятия.

Также белорусское издание Tut.by опубликовало видеозапись, указав, что это обращение сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна.

«Уважаемые работники ООО «Беларуськалий», коллеги, бастующие, все, кто не равнодушен. Начиная с 15:00, сегодня, 18 августа 2020 года объявляю общий сбор на площади. Начиная с 19 августа 2020 года общий сбор на площади — в 09:00. На работу не выезжаем, приезжаем на площадь. Явка строго обязательна», — заявил мужчина на видео.

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Теги: Белоруссия
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