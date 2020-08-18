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МВД Белоруссии ответило на призывы «Милиция с народом!»

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Требуя от сотрудников МВД уволиться, чтобы не выступать против народа, участники и организаторы проходящих в Белоруссии акций протеста, демонизируют милицию, формируя «ошибочную установку» о том, что быть правоохранителем — стыдно и плохо. Об этом говорится в обращении, опубликованном от имени всех сотрудников МВД в Telegram-канале пресс-секретаря ведомства.

«От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что в МВД выступают за «обстоятельный разбор» событий последних дней и разделяют ответственность за «все то негативное», что в это время «пришлось испытать мирным гражданам». Однако при этом в ведомстве считают себя не частью «режима», но частью общества.

«Большинство <...> милиционеров надело форму для того, чтобы приносить пользу обществу и государству. И люди, призывающие «честных милиционеров» выбросить эту форму, не дают ответа на простые и логичные вопросы. Если милиция должна «быть с народом», то почему под этим «народом» подразумеваются только тысячи протестующих, а не миллионы остающихся в эти дни дома или на работе, и желающих только одного — безопасности для себя и своих близких?», — говорится в заявлении.

В МВД предупредили, что сил милиции уже сейчас едва хватает для того, чтобы обеспечить безопасность во «дворах и домах» белорусских городов, и задались риторическим вопросом, кто будет защищать население, если вся милиция разом «снимет погоны».

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия, МВД Белоруссии
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