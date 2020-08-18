МВД Белоруссии проверило сообщения о 70 пропавших после митингов

Родственники задержанных протестующих около СИЗО (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

МВД Белоруссии призывало тщательно проверять информацию о пропавших с 9 по 13 августа гражданах, поскольку иногда эти сведения оказываются недостоверными. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что сотрудники криминальной милиции МВД проверили личности более 70 участников митингов, чьи данные ранее публиковались изданием Tut.by и в соцсетях. Было установлено, что информация «не в полной мере соответствует действительности». По словам Чемодановой, многие из указанных граждан находятся дома, но информация об их розыске не удалена.

Представитель министерства призвала в первую очередь обращаться органы внутренних дел, а не к интернет-ресурсам.

Ведомство также опубликовало обновленный список граждан, находящихся под административным арестом, в котором содержится более 110 фамилий.