МВД Белоруссии опровергло информацию о задержанных в СИЗО 4 тыс. человек

МВД Белоруссии не подтверждает информацию представителя оппозиции о том, что в СИЗО остаются около 4 тыс. задержанных. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

«Это фейк, это неправда. Все списки и в СИЗО [города] Жодино, и в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина Минска вывешены у входа, ничего придумывать не надо», — сказала представитель ведомства.

При этом Чемоданова не смогла привести данные МВД о числе задержанных в ходе митинга граждан, которые в настоящее время находятся в изоляторах.

«Это надо уточнять в управлении надзорно-исполнительной деятельности, в понедельник могу эту цифру уточнить», — добавила пресс-секретарь МВД.

Ранее соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила ТАСС, что в результате акций протеста в стране остаются задержанными 4 тыс. человек.

Акции протеста в Белоруссии проходят седьмой день подряд после президентских выборов, прошедших в стране 9 августа, на которых одержал победу Александр Лукашенко. По данным ЦИК Белоруссии, он набрал 80,1% голосов. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Однако в ее штабе не признали итогов выборов и потребовали мирной передачи власти. Впоследствии Тихановская уехала из Белоруссии в Литву. Демонстранты не согласны с объявленными итогами выборов и требуют пересчета голосов.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел.