Выборы в Белоруссии , 18 авг, 13:34
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Тихановская передала слова мужа к белорусам с просьбой «не сидеть»
Светлана Тихановская
Баллотировавшаяся на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором передала слова своего задержанного мужа Сергея к белоруссам.
«Он [Сергей Тихановский] и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели. Чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», — сказала Тихановская.
Новое обращение она записала в честь дня рождения мужа.
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