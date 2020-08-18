Тихановская передала слова мужа к белорусам с просьбой «не сидеть»

Светлана Тихановская (Фото: Странадляжизни / Youtube)

Баллотировавшаяся на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором передала слова своего задержанного мужа Сергея к белоруссам.

«Он [Сергей Тихановский] и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели. Чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», — сказала Тихановская.

Новое обращение она записала в честь дня рождения мужа.

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