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Выборы в США ,  
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В Белом доме не выбрали новых кандидатов из России для введения санкций

Чед Вульф
Чед Вульф (Фото: Cliff Hawkins / Getty Images)

Американские власти делают все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы США, но уже не понимают, против кого еще ввести санкции. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вульф в интервью порталу Axios.

«Я думаю, на самом деле у нас больше не осталось лиц, против которых можно ввести санкции», — констатировал Вульф.

Чиновник напомнил, что, по данным американской разведки, с российской стороны были замечены попытки вмешательства в президентскую кампанию в 2016 году и они продолжались в течение последних четырех лет.

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В начале августа некоторым россиянам начали приходить СМС с предложением вознаграждения в размере $10 млн за информацию о вмешательстве в американские выборы. К сообщению была прикреплена ссылка, которая ведет на верифицированный Twitter-аккаунт программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice) с твитом о вознаграждении. В российском МИДе заявили, что массовая рассылка таких сообщения является гибридной атакой.

В посольстве США в Москве подтвердили РБК, что такая рассылка действительно является частью программы «Вознаграждение за помощь правосудию».

В марте 2020 года Минфин США опубликовал список лиц, которые попадают под санкции, подразумевающие изоляцию от американской финансовой системы. Их обвиняют в причастности к предполагаемому вмешательству в выборы президента США 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. Туда попали люди, связанные с российским Агентством интернет-исследований (известное в СМИ как «фабрика троллей». — РБК), также в список попало само агентство и его юридические клоны — общества с ограниченной ответственностью «Азимут», «Главсеть», «Медиасинтез», «Миксинфо» и «Новинфо». По данным ЕГРЮЛ, в декабре 2016 года петербургское ООО «Агентство интернет-исследований» было ликвидировано.

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В документе Минфина упомянуты и все 13 фигурантов «списка Мюллера», в числе которых Евгений Пригожин, который финансировал «фабрику троллей», а также его компании Concord Management и Concord Catering.

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Доклад специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в американские выборы был опубликован на сайте Министерства юстиции США 18 апреля 2019 года. В нем описано, как российские бизнесмены выстраивали отношения с администрацией Дональда Трампа.

Теги: США, выборы, Россия
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