В Белом доме не выбрали новых кандидатов из России для введения санкций

Чед Вульф (Фото: Cliff Hawkins / Getty Images)

Американские власти делают все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы США, но уже не понимают, против кого еще ввести санкции. Об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вульф в интервью порталу Axios.

«Я думаю, на самом деле у нас больше не осталось лиц, против которых можно ввести санкции», — констатировал Вульф.

Чиновник напомнил, что, по данным американской разведки, с российской стороны были замечены попытки вмешательства в президентскую кампанию в 2016 году и они продолжались в течение последних четырех лет.

В начале августа некоторым россиянам начали приходить СМС с предложением вознаграждения в размере $10 млн за информацию о вмешательстве в американские выборы. К сообщению была прикреплена ссылка, которая ведет на верифицированный Twitter-аккаунт программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice) с твитом о вознаграждении. В российском МИДе заявили, что массовая рассылка таких сообщения является гибридной атакой.