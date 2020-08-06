Россиянам пришли СМС о вознаграждении в $10 млн от Госдепа США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,04 (-0,24) Инвестиции, 12:33
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,62 (-0,01) Инвестиции, 12:33
Бывший защитник «Спартака» перешел в «Ахмат» Спорт, 17:40 В Тюмени автобус въехал в книжный магазин Общество, 17:30 «2020-й в фотографиях»: Риз Уизерспун запустила новый флешмоб Стиль, 17:24 Киев заявил об отсутствии официального согласия Минска на выдачу россиян Политика, 17:21 General Motors зарегистрировал возрожденный Hummer в России Авто, 17:20 Чемпион России в составе ЦСКА Панченко перешел в «Тамбов» Спорт, 17:19 Антирейтинг домов: какое загородное жилье утратило популярность Недвижимость, 17:17 День приговора по делу «Нового величия». Фоторепортаж Общество, 17:16  Forbes впервые составил рейтинг звезд TikTok с самыми большими доходами Бизнес, 17:15 Наблюдатели заявили о завышении явки на выборах в Белоруссии Политика, 17:14 В суде показали записанные очевидцами видео ДТП с участием Ефремова Общество, 17:09 В Сочи ужесточат масочный режим из-за наплыва туристов Общество, 17:00 Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы Общество, 16:56 Суд не нашел провокации со стороны силовиков в деле «Нового величия» Общество, 16:55
Политика ,  
0 

Россиянам пришли СМС о вознаграждении в $10 млн от Госдепа США

На телефоны россиян начали приходить СМС c информацией о программе, которая позволяет получить $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы. В МИДе назвали подобные действия «гибридной атакой»
Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Россиянам начали приходить СМС с предложением вознаграждения в размере $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Об этом пишет Znak. В посольстве информацию о подобной рассылке подтвердили, пишет It's My City.

Как пишет издание, скриншот подобного сообщения в своем Telegram-канале опубликовал депутат Думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. «Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь», — говорится в тексте сообщения. К нему прикреплена ссылка, которая ведет на верифицированный Twitter-аккаунт программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice) с информацией о вознаграждении в размере $10 млн.

Екатеринбургское издание It's My City пишет, что в посольстве США подтвердили причастность к рассылке. «Да, это настоящая программа, презентованная вчера госсекретарем Помпео. Рассылка — часть кампании, которая включает и другие социальные сети, например Twitter», — цитирует издание ответ диппредставительства.

It's My City отмечает, что рассылка велась со шлюзов массовой рассылки. К примеру, одной из жительниц Екатеринбурга, получившей такое сообщение, оно пришло с номера, по которому обычно приходит информация от интернет-провайдера. Znak пишет, что рассылка велась через программу CentrSoobsh — это сервис, который обычно используется для рассылки спама или для рассылки фальшивых СМС для взлома аккаунтов различными мошенниками.

В МТС воздержались от комментариев РБК. Представители «ВымпелКома» и «Т2 РТК Холдинга» рассказали, что не фиксировали жалобы от клиентов.

Информацию о массовой рассылке подобных сообщений прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь. Что это, если не самая настоящая гибридная атака?» — написала она в своем Facebook. По мнению Захаровой, эта кампания будет сопровождаться сбором персональных данных россиян. «Уже пошли публикации в социальных сетях, в том числе на специально созданных под это дело аккаунтах, организована СМС-рассылка. И все это сопровождается тихим, но методичным сбором персональных данных. Любые опасения или сомнения в чистоплотности подобных предложений, по задумке авторов, должны убаюкиваться грезами о вознаграждении до $10 млн», — написала она.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
Политика
Майк Помпео

О вознаграждении за информацию о вмешательстве в выборы в США накануне объявил госсекретарь США Майк Помпео. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на эту новость пошутила, предположив, что теперь сайт Госдепа «ляжет от доносов на соседей».

Вашингтон неоднократно заявлял, что Москва вмешивалась в американские выборы посредством кибератак, деятельности в социальных сетях и обнародования секретных данных. После президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, в США началось расследование предполагаемого вмешательства. В представленном в 2019 году докладе спецпрокурора Роберта Мюллера говорилось, что следов связи Трампа с Россией найти не удалось, но Вашингтон при этом остался убежден, что российские спецслужбы могли вмешаться в выборы. Москва неоднократно отрицала любое вмешательство в выборные процессы США.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Анастасия Скрынникова
Теги: Госдеп США, вмешательство России в выборы, СМС-рассылка
Материалы по теме
Захарова пошутила после обещания Помпео награждать за данные о выборах
Политика
Помпео заявил об ужесточении политики в отношении китайских приложений
Политика
Байден предупредил Кремль о недопустимости вмешательства в выборы в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter