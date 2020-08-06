Россиянам пришли СМС о вознаграждении в $10 млн от Госдепа США

На телефоны россиян начали приходить СМС c информацией о программе, которая позволяет получить $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы. В МИДе назвали подобные действия «гибридной атакой»

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Россиянам начали приходить СМС с предложением вознаграждения в размере $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Об этом пишет Znak. В посольстве информацию о подобной рассылке подтвердили, пишет It's My City.

Как пишет издание, скриншот подобного сообщения в своем Telegram-канале опубликовал депутат Думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. «Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь», — говорится в тексте сообщения. К нему прикреплена ссылка, которая ведет на верифицированный Twitter-аккаунт программы Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию» (Rewards for Justice) с информацией о вознаграждении в размере $10 млн.

Екатеринбургское издание It's My City пишет, что в посольстве США подтвердили причастность к рассылке. «Да, это настоящая программа, презентованная вчера госсекретарем Помпео. Рассылка — часть кампании, которая включает и другие социальные сети, например Twitter», — цитирует издание ответ диппредставительства.

It's My City отмечает, что рассылка велась со шлюзов массовой рассылки. К примеру, одной из жительниц Екатеринбурга, получившей такое сообщение, оно пришло с номера, по которому обычно приходит информация от интернет-провайдера. Znak пишет, что рассылка велась через программу CentrSoobsh — это сервис, который обычно используется для рассылки спама или для рассылки фальшивых СМС для взлома аккаунтов различными мошенниками.