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СМИ узнали об уголовном деле по расследованию Мюллера

Проверка по расследованию спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы получила статус уголовного дела, сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух источников.

Теперь федеральный прокурор в штате Коннектикут Джон Дарем, который руководит процессом, сможет вызвать свидетелей в суд и запросить необходимые документы. Помимо этого он сможет собрать расширенную коллегию присяжных и предъявлять обвинения. До этого Дарем мог допрашивать свидетелей только с их согласия и просматривать лишь правительственные документы. Когда было решено переквалифицировать расследование, издание не уточняет.

По словам источников, Дарем ведет расследование вместе с доверенной помощницей Норой Даннехи и двумя агентами ФБР в отставке. Вести дело помогают также другие прокуроры, сообщили они.

В мае генпрокурор США Уильям Барр поручил Дарему начать проверку того, как именно было инициировано расследование о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы, сообщала NYT со ссылкой на источники.

Мюллер расследовал предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Доклад его спецгруппы опубликовали на сайте Минюста в апреле. Согласно результатам расследования, предвыборный штаб Дональда Трампа не находился в сговоре с Москвой, но Россия все же пыталась вмешаться в выборы по свой инициативе.

Всего на расследование США потратили около $32 млн. Москва все обвинения во вмешательстве отрицает.

Теги: Роберт Мюллер, вмешательство в выборы, уголовное дело
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