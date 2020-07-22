Джонсон ответил на обвинения во вмешательстве России в Brexit

Британский премьер считает, что критика правительства страны и обвинения в нежелании расследовать «российское вмешательство» в референдум о выходе из ЕС — это происки сторонников сохранения членства в Евросоюзе

Борис Джонсон (Фото: Hannah Mckay / Reuters)

Россия не оказывала влияния на голосование по выходу Великобритании из ЕС, заявил британский премьер Борис Джонсон, передает Bloomberg. Так он ответил на обвинения лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стаммера, потребовавшего от премьера объяснить, почему правительство не расследовало вмешательство.

Кир Стаммер, как пишет Guardian, указал на то, что информация о возможном вмешательстве России в Brexit появилась в парламентских отчетах еще в октябре 2019 года. Он потребовал от премьера ответить на вопрос, почему за прошедшие десять месяцев не было сделано ничего для расследования обстоятельств вмешательства.

Джонсон указал на то, что опубликованный 21 июля доклад парламентского комитета по разведке и безопасности не содержит никаких доказательств того, что Россия оказывала влияние на референдум 2016 года. «То, с чем мы столкнулись, это гнев и ярость сторонников сохранения членства в Евросоюзе, которые увидели, что в этом докладе нет никаких убедительных доказательств [вмешательства]. После всех этих пустых разговоров и гневных заявлений, те, кто хотят остаться в ЕС, внезапно обнаружили, что у них нет никаких аргументов», — так Джонсон охарактеризовал позицию своих критиков.

«Все понимают, что эта критика вызвана желанием подорвать итоги референдума о членстве в ЕС, который состоялся еще в 2016 году и результаты которого они просто не могут принять», — заключил Джонсон.

Джонсон уже отвергал предположения о том, что Москва могла повлиять на итоги референдума. В ноябре 2019 года он сравнил заявления о вмешательстве России в процесс голосования с теорией о «Бермудском треугольнике».