Президент Мексики заявил о готовности лично испытать российскую вакцину

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов первым в своей стране испытать вакцину от коронавирусной инфекции, которую Россия зарегистрировала раньше всех в мире. Об этом сообщает издание Universal.

«Чтобы не было сомнений в ее (вакцине. — РБК) важности, я бы первым позволил сделать себе прививку», — отметил президент. По его словам, власти Мексики наладят контакт с российской стороной, если увидят, что новый препарат эффективен.

Глава государства указал, что вопрос здоровья должен быть превыше политических идеологий, поэтому он готов установить связь с лидерами любых государств, будь то Россия, США или Китай, чьи вакцины окажутся действенны.

Президент России Владимир Путин 11 августа сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, которая эффективна и почти не вызывает побочных эффектов. Среди добровольцев, на которых испытали препарат, была дочь Путина.