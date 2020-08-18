В затопленном ливнем Благовещенске ввели режим ЧС

Власти Благовещенска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за сильного дождя. Об этом сообщается на сайте администрации областного центра.

Ливень обрушился на столицу Амурской области ночью 18 августа. По данным «Амур.инфо», дождь начался 17 августа, за все время выпало около 81 мм осадков. Асташинские озера и река Бурхановка вышли из берегов.

Затоплено около десятка улиц и несколько микрорайонов. В некоторых местах размыло дорогу, упали деревья.

Затопленными оказались социальные объекты, в том числе три детских сада и несколько школ. Сильные осадки оставили без света 55 многоквартирных домов. Сейчас вакуумные машины откачивают воду.