Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 72,97 (-0,25) Инвестиции, 17 авг, 12:45
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,47 (+0,06) Инвестиции, 17 авг, 12:45
Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег Финансы, 06:00 В затопленном ливнем Благовещенске ввели режим ЧС Общество, 05:50 ЦБ дал прогноз по пику годовой инфляции в России Экономика, 05:40 В Белоруссии после трансляции разгона акций закрыли телеканал Общество, 05:34 В Совфеде назвали условие для выплат на детей до 16 лет в августе Общество, 04:53 В США арестовали экс-офицера ЦРУ по обвинению в шпионаже в пользу Китая Политика, 04:51 В Нью-Йорке мужчина неделю забрасывал камнями генконсульство России Общество, 04:05 Канада и Ирландия отказались признавать итоги выборов в Белоруссии Политика, 03:43 Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке богатейших людей мира Бизнес, 03:42 Apple удалит из App Store профиль Epic Games вслед за игрой Fortnite Технологии и медиа, 02:53 Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса» Политика, 02:26 Машину главы МВД Южной Осетии обстреляли в Цхинвале Общество, 02:18 Лукашенко предупредил о «ланцуге от Вильнюса до Киева» Политика, 01:50 Лукашенко оценил перспективы следующего президента Белоруссии Политика, 01:25
Общество ,  
0 

В затопленном ливнем Благовещенске ввели режим ЧС

Власти Благовещенска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за сильного дождя. Об этом сообщается на сайте администрации областного центра.

Ливень обрушился на столицу Амурской области ночью 18 августа. По данным «Амур.инфо», дождь начался 17 августа, за все время выпало около 81 мм осадков. Асташинские озера и река Бурхановка вышли из берегов.

Затоплено около десятка улиц и несколько микрорайонов. В некоторых местах размыло дорогу, упали деревья.

В Москве из-за ливня затопило цокольный этаж дома престарелых
Общество
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Затопленными оказались социальные объекты, в том числе три детских сада и несколько школ. Сильные осадки оставили без света 55 многоквартирных домов. Сейчас вакуумные машины откачивают воду.

В конце июля в Москве из-за проливного дождя затопило дороги и подземные переходы, а также цокольный этаж дома престарелых. В Гидрометцентре не исключили, что лето в 2020 году может стать самым дождливым за всю историю наблюдений.

Теги: Благовещенск, ливень, режим ЧС
Материалы по теме
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады
Общество
В Иркутске начали эвакуировать жителей из подтопленных из-за дождя домов
Общество
На дачных участках под Можайском после ливней вода поднялась на метр
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter