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В Москве из-за ливня затопило цокольный этаж дома престарелых

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве из-за сильного дождя подтопило территорию учреждения и цокольный этаж дома престарелых «Вторая молодость», расположенного на северо-востоке города. Об этом сообщили РБК в пансионате.

«В цокольном этаже, где произошло подтопление, никто не проживает. Здоровью пожилых людей, находящихся в пансионате, ничего не угрожает», — рассказал генеральный директор пансионата для пожилых Ришат Насыров.

Во «Второй молодости» опровергли сообщения об эвакуации проживающих там людей с цокольного этажа здания. «Информация категорически не соответствует действительности», — сообщил он РБК. По его словам, здание пансионата — двухэтажное, а пожилые люди проживают на первом и втором этажах. Там воды нет, поэтому эвакуация не требуется.

В пансионате также отметили, что учреждение входит в реестр поставщиков социальных услуг департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. По договору с мэрией там проживают 36 человек.

На севере Москвы из-за ливня затопило дороги и подземные переходы
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Фото: pctok / VK

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы сообщили, что из-за сильного ливня в пансионате «Вторая молодость» затопило полуподвальное помещение, в котором находились десять человек. По словам собеседника агентства, все они были перемещены наверх, пострадавших нет.

Об эвакуации проживающих в пансионате в цокольном этаже также сообщал телеканал РЕН ТВ. По данным телеканала, в подвале пансионата вода поднялась на полметра, а с цокольного этажа эвакуировали десять постояльцев.

27 июля из-за ливней в Москве произошло подтопление целого ряда дорог, в том числе участков крупных магистралей, на севере и северо-западе города. Также подтопило переход станции «Ботанический сад» Московского центрального кольца (МЦК). Кроме того, подтопления произошли в московских новостройках, например, в жилом комплексе «Грин Парк» на Березовой аллее и в подземном паркинге жилого комплекса Silver.

Теги: дом престарелых, Москва, затопление, новости
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