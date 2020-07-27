В Москве из-за ливня затопило цокольный этаж дома престарелых

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В Москве из-за сильного дождя подтопило территорию учреждения и цокольный этаж дома престарелых «Вторая молодость», расположенного на северо-востоке города. Об этом сообщили РБК в пансионате.

«В цокольном этаже, где произошло подтопление, никто не проживает. Здоровью пожилых людей, находящихся в пансионате, ничего не угрожает», — рассказал генеральный директор пансионата для пожилых Ришат Насыров.

Во «Второй молодости» опровергли сообщения об эвакуации проживающих там людей с цокольного этажа здания. «Информация категорически не соответствует действительности», — сообщил он РБК. По его словам, здание пансионата — двухэтажное, а пожилые люди проживают на первом и втором этажах. Там воды нет, поэтому эвакуация не требуется.

В пансионате также отметили, что учреждение входит в реестр поставщиков социальных услуг департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. По договору с мэрией там проживают 36 человек.