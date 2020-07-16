В Иркутске начали эвакуировать жителей из подтопленных из-за дождя домов

Власти Иркутска начали эвакуацию жителей из домов, подтопленных в результате продолжительного дождя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В пресс-службе сообщили, что в пункты временного размещения отправлены шесть человек. Двоих из них эвакуировали с улицы Верхняя Набережная, четверых, в том числе двоих несовершеннолетних, — с улицы Мельничная. Пункты временного размещения развернули в образовательных учреждениях.

«Власти города продолжают принимать заявки на эвакуацию от жителей», — сообщили в городской администрации.

На сайте администрации Иркутска также указано, что затоплен многоквартирный дом по улице Игошина 14. Там в рамках капитального ремонта вскрыли крышу. Пострадавшие квартиры обследуют специалисты Фонда капитального ремонта совместно с сотрудниками администрации и управляющей компании.