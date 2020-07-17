В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и социальные объекты

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Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

«Произошло подтопление низменных участков местности, в зоне подтопления находятся частные жилые дома, улицы городов Ростова и Батайска и шесть социально значимых объектов — детские сады, пенсионный фонд, вокзал и Центральная районная больница Батайска», — заявили там.

В пресс-службе отметили, что всего в работах по устранению последствий паводка задействовано 100 человек и 30 единиц техники.

«В настоящее время у нас пожарно-спасательные подразделения дежурят на наиболее опасных участках, устраняют последствия представители коммунальных служб», — говорится в сообщении.