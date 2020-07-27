На севере Москвы из-за ливня затопило дороги и переход МЦК

В Москве из-за дождя произошло подтопление проезжей части в некоторых местах, в том числе в районе станции «Ботанический сад». Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили РБК, что из-за осадков подтопило также переход одной из станций Московского центрального кольца (МЦК) — станции «Ботанический сад».

«В связи с обильными осадками с территории города в подуличный переход станции, по лестнице поступает вода. Она отводится в дренажную систему вестибюля. Угрозы безопасности нет», — уточнил представитель МЖД.

По его словам, МЦК работает в штатном режиме и движение поездов осуществляется в соответствии с графиком, а для ликвидации подтопления на место происшествия были отправлены бригады специалистов.