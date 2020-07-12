На дачных участках под Можайском после ливней вода поднялась на метр

Фото: МЧС России

В Московской области под Можайском из-за сильного дождя подтопило 21 приусадебный участок и 12 частных домов, уровень воды на затопленных территориях поднялся на метр. Об этом сообщает управление МЧС по области, передает ТАСС.

Подтопление зафиксировали в 19:00 мск, дожди начались во время прохождения через область грозового фронта. Пострадали участки СНТ «Васильки». Как отметили спасатели, в дачном поселке нет постоянных жителей, поэтому эвакуация не проводилась.

«На месте работают сотрудники МЧС», — уточнили РБК в пресс-службе областного управления МЧС.

8 июля из-за грозового фронта и обильных дождей под Можайском затопило 278 приусадебных участков и 150 частных домов в четырех СНТ в сельском поселении Горетовское. Эвакуировали 20 человек, в том числе троих детей. К вечеру 12 июля в СНТ остаются подтопленными 34 приусадебных участка и 22 дачных дома.