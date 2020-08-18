Лукашенко предупредил о «ланцуге от Вильнюса до Киева»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты могут превратить Белоруссию в «санитарный кордон между Россией и Западом». Об этом он сказал во время встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Фрагмент показал телеканал «Беларусь 1».

«И вас еще поставят в ланцуг от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон... Считай — против России», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Глава государства также предупредил белорусов о возможной реакции России.

16 августа Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске попросил не превращать страну в «отхожее место для Европы».

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. 14 августа ЦИК объявила о победе действующего президента Александра Лукашенко. Переизбрание Лукашенко на шестой срок спровоцировало массовые протесты в стране. К ним присоединились крупные предприятия. Люди требуют новых выборов.