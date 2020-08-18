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Выборы в Белоруссии ,  
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Лукашенко предупредил о «ланцуге от Вильнюса до Киева»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты могут превратить Белоруссию в «санитарный кордон между Россией и Западом». Об этом он сказал во время встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Фрагмент показал телеканал «Беларусь 1».

«И вас еще поставят в ланцуг от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон... Считай — против России», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Глава государства также предупредил белорусов о возможной реакции России.

Лукашенко оценил перспективы следующего президента Белоруссии
Политика
Александр Лукашенко

16 августа Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске попросил не превращать страну в «отхожее место для Европы».

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. 14 августа ЦИК объявила о победе действующего президента Александра Лукашенко. Переизбрание Лукашенко на шестой срок спровоцировало массовые протесты в стране. К ним присоединились крупные предприятия. Люди требуют новых выборов.

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17 августа Лукашенко во время встречи с рабочими МЗКТ напомнил, что выступает против проведения в стране новых выборов. Ранее во время митинга в свою поддержку он заявил, что Белоруссия не пойдет на поводу у тех, кто требует провести новые выборы, иначе «мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль». Президент предрек гибель Белоруссии «как государства, как народа, как нации». По словам Лукашенко, фальсификации с результатом более 80% «не может быть». «Я стою здесь, как перед Богом. Выборы состоялись», — сказал он.

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Теги: Александр Лукашенко, протесты, выборы
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