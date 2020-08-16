Лукашенко потребовал не делать из Белоруссии «отхожее место» для Европы

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил своих сторонников, вышедших на митинг в его поддержку в Минске, передает корреспондент РБК.

«Мы не должны стать санитарным кордоном между Россией и Европой, мы не должны стать отхожим местом для Европы», — сказал глава государства митингующим.





Днем 16 августа в Минске на акции в поддержку Лукашенко собралось более 2 тыс. человек. Они выкрикивают лозунги «За батьку! За Лукашенко! За Беларусь!» и «Фашист не пройдет!». Помимо президента к митингующим вышли премьер-министр Роман Головченко, руководитель президентской администрации Игорь Сергеенко, мэр Минска Анатолий Сивак и глава МВД Юрий Караев.

Параллельно с митингом в поддержку главы государства в столице начался марш «За свободу». Участники акции требуют освобождения задержанных в ходе протестов и отставки Лукашенко.