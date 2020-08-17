В Литве заявили о планах Меркель обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом она заявила в ходе телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщила пресс-служба литовского лидера.
«В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации», — уточняется в сообщении.
Спустя несколько дней после начала массовых митингов Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. В тот же день СМИ опубликовали ее обращение, в котором она просит граждан прекратить протестные акции и не провоцировать сотрудников милиции. Тогда президент Литвы заявил, что данное видео было записано под давлением.
17 августа правительство Германии заявило, что контактировало со Светланой Тихановской. О чем конкретно говорили представили ФРГ с оппозиционным кандидатом, неизвестно.