В Литве заявили о планах Меркель обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Ангела Меркель и Гитанас Науседа (Фото: Simone Kuhlmey / Zuma / Global Look Press)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом она заявила в ходе телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщила пресс-служба литовского лидера.

«В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации», — уточняется в сообщении.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентствах выборов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10%.

Спустя несколько дней после начала массовых митингов Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. В тот же день СМИ опубликовали ее обращение, в котором она просит граждан прекратить протестные акции и не провоцировать сотрудников милиции. Тогда президент Литвы заявил, что данное видео было записано под давлением.