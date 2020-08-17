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В Литве заявили о планах Меркель обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Ангела Меркель и Гитанас Науседа
Ангела Меркель и Гитанас Науседа (Фото: Simone Kuhlmey / Zuma / Global Look Press)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом она заявила в ходе телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщила пресс-служба литовского лидера.

«В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации», — уточняется в сообщении.

В правительстве Германии сообщили о контактах с Тихановской
Политика
Светлана Тихановская
Протесты в Белоруссии начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентствах выборов. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10%.

Спустя несколько дней после начала массовых митингов Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. В тот же день СМИ опубликовали ее обращение, в котором она просит граждан прекратить протестные акции и не провоцировать сотрудников милиции. Тогда президент Литвы заявил, что данное видео было записано под давлением.

Лукашенко заявил о едином мнении с Путиным о протестах
Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева направо)

17 августа правительство Германии заявило, что контактировало со Светланой Тихановской. О чем конкретно говорили представили ФРГ с оппозиционным кандидатом, неизвестно.

По словам Лукашенко, у него с Путиным схожая позиция относительно протестов в республике. «Мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно», — отметил он. Ранее президент России заявил, что готов поддержать своего белорусского коллегу, если ситуация выйдет из-под контроля.

Теги: ФРГ, Литва, Белоруссия, Ангела Меркель, Владимир Путин
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