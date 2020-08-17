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Выборы в Белоруссии ,  
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В правительстве Германии сообщили о контактах с Тихановской

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Правительство Германии контактировало с оппозиционным кандидатом на выборах, прошедших в Белоруссии, Светланой Тихановской. Об этом, как сообщает Süddeutsche Zeitung, заявил на пресс-конференции в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Зайберт сообщил, что вопрос приезда Тихановской в Германию не стоит, так как она находится в стране ЕС, Литве, и не выразила своего желания приехать в Германию. О подробностях контактов правительства ФРГ и Светланы Тихановской не сообщается.

Кроме того правительство Германии снова призвало власти Белоруссии воздерживаться от применения насилия против демонстрантов и немедленно и безоговорочно освободить политических заключенных.

Зайберт отметил, что выборы в Белоруссии прошли «без минимальных демократических стандартов». Власти Германии выступают за диалог, в который может быть организован при участии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Тихановская объяснила свой отъезд из Белоруссии
Политика

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после объявления ЦИК предварительных результатов выборов президента Белоруссии. Позже Центральная избирательная комиссия сообщила итоговые результаты, согласно которым действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница Светалана Тихановска — 10,1%. Оппозиция результаты выборов не признала.

В ночь с 10 на 11 августа Тихановская уехала в Литву. Она назвала свой отъезд из республики самостоятельным решением. Перед отъездом Тихановская подала в ЦИК Белоруссии жалобу на итоги выборов. В МИД Литвы сообщили, что Тихановскую перед отъездом задерживали примерно на семь часов.

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11 августа белорусские СМИ опубликовали обращение Тихановской, в котором она попросила протестующих не подвергать жизнь опасности и не противостоять милиции. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обращение кандидата было записано под давлением.

Теги: Беларусь, Светлана Тихановская, ФРГ
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