В правительстве Германии сообщили о контактах с Тихановской

Светлана Тихановская (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Правительство Германии контактировало с оппозиционным кандидатом на выборах, прошедших в Белоруссии, Светланой Тихановской. Об этом, как сообщает Süddeutsche Zeitung, заявил на пресс-конференции в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Зайберт сообщил, что вопрос приезда Тихановской в Германию не стоит, так как она находится в стране ЕС, Литве, и не выразила своего желания приехать в Германию. О подробностях контактов правительства ФРГ и Светланы Тихановской не сообщается.

Кроме того правительство Германии снова призвало власти Белоруссии воздерживаться от применения насилия против демонстрантов и немедленно и безоговорочно освободить политических заключенных.

Зайберт отметил, что выборы в Белоруссии прошли «без минимальных демократических стандартов». Власти Германии выступают за диалог, в который может быть организован при участии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).