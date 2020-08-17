В правительстве Германии сообщили о контактах с Тихановской
Правительство Германии контактировало с оппозиционным кандидатом на выборах, прошедших в Белоруссии, Светланой Тихановской. Об этом, как сообщает Süddeutsche Zeitung, заявил на пресс-конференции в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Зайберт сообщил, что вопрос приезда Тихановской в Германию не стоит, так как она находится в стране ЕС, Литве, и не выразила своего желания приехать в Германию. О подробностях контактов правительства ФРГ и Светланы Тихановской не сообщается.
Кроме того правительство Германии снова призвало власти Белоруссии воздерживаться от применения насилия против демонстрантов и немедленно и безоговорочно освободить политических заключенных.
Зайберт отметил, что выборы в Белоруссии прошли «без минимальных демократических стандартов». Власти Германии выступают за диалог, в который может быть организован при участии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).