Вирусологи оценили новую версию ученых о происхождении коронавируса
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Гипотеза американских ученых, которые предположили, что коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году, имеет право на существование, однако для ее проверки нужно больше доказательств. Об этом заявили опрошенные РБК эксперты.
Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон ранее обнаружили диссертацию врача, который восемь лет назад лечил китайских горняков, очищавших шахту от фекалий летучих мышей в нескольких тысячах километров от Ухани, и выявил у них симптомы, схожие с последствиями COVID-19.
Однако академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев указал РБК, что это не единственный случай, когда люди переносили похожие симптомы раньше появления пандемии.
«Ухань — это место, где новый коронавирус был впервые выделен, но это не значит, что он именно там появился, попал в популяцию человека. Англичане говорили, что у них были похожие случаи», — отметил он. По его словам, доказать, что китайские шахтеры заразились той же инфекцией, можно было бы, только если бы вирус выделили и охарактеризовали.
Врач-инфекционист и эпидемиолог, советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, академик РАН Виктор Малеев усомнился в том, что пациенты диссертации заболели именно во время работы. «Эти люди наверняка лечились в больнице, они могли заразиться по дороге туда или в самой больнице. Есть версия, что коронавирус передался людям не прямо от летучих мышей, а через других животных — панголинов. Все эти гипотезы нужно проверять», — оценил специалист.
Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что доказать идентичность того заболевания с коронавирусом, распространяющимся сейчас, можно было бы только в двух случаях: если бы восемь лет назад штамм вируса выделили и сохранили в лаборатории, или если бы на китайских станциях переливания крови остались образцы крови жителей региона. В первом варианте можно было бы сравнить РНК из штамма с РНК современного вируса. Во втором случае исследование крови могло бы доказать, что у некоторых людей антитела к коронавирусу образовались раньше, следовательно, они раньше столкнулись с той же инфекцией.
«Но я боюсь, что штамм выделен не был и антитела никто не изучал. В этом случае от этой гипотезы, конечно, вреда нет, но нет и большой пользы. Абсолютно не исключено, что шахтеры получили близкий, похожий, но не тот самый коронавирус. <...> И совсем не обязательно, что этот вирус мог передаваться от человека к человеку. Так что пока доказательств того, что тот вирус был предком «нашего», нет», — резюмировал ученый.
Авторы новой гипотезы утверждают, что коронавирус «почти наверняка ускользнул» из лаборатории в Ухане». По его мнению, вирус, которым заразились шахтеры, «превратился» в SARS CoV-2, «необычно патогенный коронавирус, высоко адаптированный для человека», а образцы каким-то образом «сбежали» из лаборатории в прошлом году, запустив таким образом пандемию.
По официальной версии китайских властей, очагом распространения вируса стал рынок в Ухане. Версии о том, что он появился искусственным путем, в Китае неоднократно опровергали, называя такие теории «абсолютно сумасшедшими». Управление директора Национальной разведки, возглавляющего разведывательное сообщество США заявило, что вирус не был создан искусственно. В то же время, The Daily Telegraph публиковал выдержку из доклада западных спецслужб, в которой утверждалось, что Китай препятствовал изучению появления вируса и уничтожала доказательства проведения опытов с COVID-19 в лабораториях.