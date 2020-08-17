Вирусологи оценили новую версию ученых о происхождении коронавируса

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Гипотеза американских ученых, которые предположили, что коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году, имеет право на существование, однако для ее проверки нужно больше доказательств. Об этом заявили опрошенные РБК эксперты.

Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон ранее обнаружили диссертацию врача, который восемь лет назад лечил китайских горняков, очищавших шахту от фекалий летучих мышей в нескольких тысячах километров от Ухани, и выявил у них симптомы, схожие с последствиями COVID-19.

Однако академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев указал РБК, что это не единственный случай, когда люди переносили похожие симптомы раньше появления пандемии.

«Ухань — это место, где новый коронавирус был впервые выделен, но это не значит, что он именно там появился, попал в популяцию человека. Англичане говорили, что у них были похожие случаи», — отметил он. По его словам, доказать, что китайские шахтеры заразились той же инфекцией, можно было бы, только если бы вирус выделили и охарактеризовали.