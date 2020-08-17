Пандемия коронавируса , 17 авг, 10:34
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В России за сутки выявили 4,8 тыс. заболевших COVID-19
За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 4 892 человек, передает оперативный штаб. У 26,1% заболевание протекает бессимптомно.
Новые случаи заражения зарегистрировали в 83 регионах страны. Ни одного заболевшего COVID-19 за сутки не выявили лишь в двух регионах — Ненецком автономном округе и на Чукотке.
Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 927,7 тыс. человек.
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