В НАТО опровергли слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией

В НАТО опровергли информацию о расположении войск на границе в Белоруссией, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря организации.

«НАТО не наращивает силы в Восточной Европе», — заявила собеседница агентства. Однако она подчеркнула, что организация внимательно следить за ситуацией на территории Белоруссии.

Ранее, 16 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе страны идет наращивание военной силы НАТО.

«Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот», — сказал он на митинге в свою поддержку. Трансляцию выступления вело местное «Радио Свобода».