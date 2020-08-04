Минск объявил об учениях с истребителями накануне выборов президента

Во время учений на автотрассу между Минском и Брестом посадят истребители и учебные самолеты. Как сообщили в Минобороны, в это время их будут прикрывать с земли и воздуха вертолеты и ракетные комплексы

Посадка истребителя на АУД (Фото: Министерство обороны Беларуси)

В Белоруссии во время учений войск ПВО и ВВС будет отработана посадка самолетов на трассу Минск — Брест. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии в Telegram.

«Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск — Брест», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что первый этап оперативно-тактических учений пройдет с 4 по 7 августа. После приземления на автодорогу самолеты отправятся на полигон «Ружаны», где нанесут удар по наземным целям.

По информации Минобороны, район полетов будут прикрывать истребители Су-30СМ из зон дежурства в воздухе и ЗРК «Тор-М2», которых дислоцируют в районе подготовленного для посадки участка трассы. Саму дорогу будут прикрывать «от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп» вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5.