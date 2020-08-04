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Выборы в Белоруссии ,  
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Минск объявил об учениях с истребителями накануне выборов президента

Во время учений на автотрассу между Минском и Брестом посадят истребители и учебные самолеты. Как сообщили в Минобороны, в это время их будут прикрывать с земли и воздуха вертолеты и ракетные комплексы
Посадка истребителя на АУД
Посадка истребителя на АУД (Фото: Министерство обороны Беларуси)

В Белоруссии во время учений войск ПВО и ВВС будет отработана посадка самолетов на трассу Минск — Брест. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии в Telegram.

«Будет отработана посадка самолетов МиГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заранее подготовленный аэродромный участок дороги автомобильной трассы М1 Минск — Брест», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что первый этап оперативно-тактических учений пройдет с 4 по 7 августа. После приземления на автодорогу самолеты отправятся на полигон «Ружаны», где нанесут удар по наземным целям.

В Белоруссии анонсировали военные сборы через день после выборов
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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

По информации Минобороны, район полетов будут прикрывать истребители Су-30СМ из зон дежурства в воздухе и ЗРК «Тор-М2», которых дислоцируют в районе подготовленного для посадки участка трассы. Саму дорогу будут прикрывать «от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп» вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ-5.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. С 4 августа началось досрочное голосование: избирательные участки будут открываться на два периода — с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Гражданам не нужно подтверждать причины, по которым они захотели проголосовать досрочно. Процедура продлится до 8 августа включительно.

В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента
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Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии

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Через день после завершения голосования на выборах главы государства в Белоруссии пройдут сборы для резервистов. Минобороны организует их с 11 августа в Витебской области. Пресс-секретарь военного ведомства Наталья Гаврусик отмечала, что сборы носят плановый характер.

Автор: Михаил Котляр
Теги: учения, Белоруссия, самолеты, трасса
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