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Выборы в Белоруссии ,  
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Тима Белорусских поддержал белорусов

Тима Белорусских
Тима Белорусских (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Белорусский певец Тима Белорусских (Тимофей Морозов) поддержал белорусских граждан на фоне протестов из-за результатов президентских выборов. Об этом он написал в своем Instagram.

«Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими «Горжусь, горжусь, горжусь!», — написал музыкант на своей странице в соцсети.

Певец написал, что псевдоним Белорусских взял «во имя того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь».

Акции солидарности с белорусскими протестующими в мире. Фоторепортаж
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Протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны 9 августа. Согласно окончательным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех — 4,59%. Оппозиция эти результаты не признала. По данным штаба Тихановской, она набрала примерно 80% голосов.

Основное требование протестующих — провести новые выборы. Они также выступают за освобождение политзаключенных и прекращение насилия в отношении мирных граждан.

Макс Корж пришел на акцию у изолятора в Минске
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Макс Корж

Белорусский певец Макс Корж 11 августа опубликовал в Instagram пост, в котором призвал соотечественников прекратить столкновения с правоохранителями. При этом 15 августа он пришел к зданию ИВС на улице Окрестина. Позже он принес цветы к стихийному мемориалу на станции «Пушкинская». По его словам, в своем сообщении в соцсети он обращался к «молодым пацанам», которые 9 и 10 августа вышли на протесты «по инерции».

В поддержку участников протестов ранее высказались российская актриса Александра Бортич, рок-музыкант Гарик Сукачев, актер и шоумен Гарик Харламов и некоторые другие. Из голливудских знаменитостей свою поддержку высказал солист Thirty Seconds to Mars и актер Джаред Лето.

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Теги: Белоруссия, Выборы, протесты, поддержка
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