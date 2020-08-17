Тима Белорусских поддержал белорусов

Тима Белорусских (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Белорусский певец Тима Белорусских (Тимофей Морозов) поддержал белорусских граждан на фоне протестов из-за результатов президентских выборов. Об этом он написал в своем Instagram.

«Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими «Горжусь, горжусь, горжусь!», — написал музыкант на своей странице в соцсети.

Певец написал, что псевдоним Белорусских взял «во имя того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь».

Протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны 9 августа. Согласно окончательным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех — 4,59%. Оппозиция эти результаты не признала. По данным штаба Тихановской, она набрала примерно 80% голосов.



Основное требование протестующих — провести новые выборы. Они также выступают за освобождение политзаключенных и прекращение насилия в отношении мирных граждан.