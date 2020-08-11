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Выборы в Белоруссии ,  
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Певец Макс Корж попросил белорусов прекратить протесты

Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Белорусский певец Макс Корж опубликовал в Instagram пост, в котором призвал соотечественников прекратить столкновения с правоохранительными органами. Акции протеста в Минске и других городах Белоруссии начались после выборов президента республики и проходят уже третий вечер.

«Вы показали, что можете дать отпор... Эта тема (прямые столкновения) уже не будет работать в плюс. Ту «победу со дня на день», о которой вам пишут в телеге (мессенджере Telegram. — РБК), на данный момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами, находясь в Минске. Дальше только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят», — написал Корж.

Он предложил протестующим требовать от своих лидеров других решений, поскольку в глазах сотрудников силовых структур участники акций являются теми людьми, «против которых их натаскивали годами». «Берегите себя, не лезьте напрямую», — заключил Корж.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Корж родился в городе Лунинец (Брестская область). Он прославился, после того как выложил во «ВКонтакте» свою песню «Небо поможет нам». Затем ее начали транслировать минские радиостанции. В 2012 году Корж выпустил первый альбом «Животный мир», куда вошли 16 треков. В том же году он заключил контракт с лейблом Respect Production, который сотрудничает с группой «Каста» и другими известными исполнителями.

Выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент страны Александр Лукашенко победил на выборах, набрав 80,23% голосов, его соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 9,9% избирателей.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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После завершения голосования в Минске и других городах начались протесты. Они продолжились вечером 10 и 11 августа. По данным МВД Белоруссии, в результате столкновений с правоохранительными органами в столице погиб один человек. За участие в несанкционированных акциях 9 августа в Белоруссии задержали 3 тыс. человек. К 11 августа в стране задержаны еще 2 тыс. протестующих. Следственный комитет республики завел 21 уголовное дело в отношении участников акций.

Теги: музыкант, Белоруссия, протесты, выборы президента
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