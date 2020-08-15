Макс Корж пришел на акцию у изолятора в Минске

Макс Корж (Фото: tut.by)

Белорусского певца Макса Коржа заметили в Минске у здания изолятора временного содержания (ИВС) на улице Окрестина. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на очевидцев.

11 августа Макс Корж опубликовал в Instagram пост, в котором призвал соотечественников прекратить столкновения с правоохранительными органами. «Вы показали, что можете дать отпор <…> Эта тема (прямые столкновения) уже не будет работать в плюс. Ту «победу со дня на день», о которой вам пишут в телеге, на данный момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами, находясь в Минске. Дальше только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят», — написал Корж в Instagram.

После множества негативных комментариев на свои слова он отредактировал публикацию, призвав бороться и «идти до конца».

Жители Минска рассказали РБК, что в течение нескольких дней не могли выяснить судьбу своих родственников и знакомых, задержанных в ходе протестных акций. Ночью 14 августа из ИВС на улице Окрестина начали выпускать задержанных.