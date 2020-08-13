Российские артисты выступили в поддержку протестующих в Белоруссии

Саша Бортич (Фото: bortich / Instagram)

Российская актриса Александра Бортич и рок-музыкант Гарик Сукачев высказались в поддержку белорусов, не согласных с итогами президентских выборов. Об этом артисты сообщили на своих страницах в Instagram.

«Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», — написала Бортич. Она добавила, что белорусы заслужили правду, за которую сейчас борются, и добавила, что верит в то, что граждане страны смогут ее добиться.

Гарик Сукачев заявил, что хочет выразить возмущение по поводу действий властей Белоруссии и ее правоохранительных органов, а также бесчеловечного отношения к «людям, нашим братьям и сестрам». «Надеюсь, что и президент России, Владимир Владимирович Путин, как многие из нас, выразит свое возмущение тем, что люди, простые люди Белоруссии, подвергаются нечеловеческой, террористической атаке со стороны власти», — сказал Сукачев.

Участников протестов в Белоруссии поддержал и солист Thirty Seconds to Mars и голливудский актер Джаред Лето. В Stories в Instagram он выложил фото с протестов с надписью «Мы с вами, Белоруссия!».