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Выборы в Белоруссии ,  
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Российские артисты выступили в поддержку протестующих в Белоруссии

Саша Бортич
Саша Бортич (Фото: bortich / Instagram)

Российская актриса Александра Бортич и рок-музыкант Гарик Сукачев высказались в поддержку белорусов, не согласных с итогами президентских выборов. Об этом артисты сообщили на своих страницах в Instagram.

«Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», — написала Бортич. Она добавила, что белорусы заслужили правду, за которую сейчас борются, и добавила, что верит в то, что граждане страны смогут ее добиться.

Гарик Сукачев заявил, что хочет выразить возмущение по поводу действий властей Белоруссии и ее правоохранительных органов, а также бесчеловечного отношения к «людям, нашим братьям и сестрам». «Надеюсь, что и президент России, Владимир Владимирович Путин, как многие из нас, выразит свое возмущение тем, что люди, простые люди Белоруссии, подвергаются нечеловеческой, террористической атаке со стороны власти», — сказал Сукачев.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Участников протестов в Белоруссии поддержал и солист Thirty Seconds to Mars и голливудский актер Джаред Лето. В Stories в Instagram он выложил фото с протестов с надписью «Мы с вами, Белоруссия!».

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики. По последним предварительным данным ЦИК (13 августа), нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 64,49% голосов, а его соперница от оппозиции Светлана Тихановская — почти 15%. Ранее ЦИК сообщала, что Лукашенко заручился поддержкой более 80% избирателей, а Тихановская — 10%.

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После закрытия избирательных участков, вечером 9 августа, в Белоруссии начались акции протеста, которые затем переросли в столкновения с правоохранительными органами. Ранее стало известно, что за все дни протестов были задержаны более 6 тыс. человек, 51 человек обратился за медпомощью.

МВД республики 10 августа сообщило о первом погибшем во время акций протеста. Митингующий в Минске пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа, но оно взорвалось у него в руке. Мужчина скончался на месте. Позже, 12 августа, в одной из больниц Гомеля умер мужчина, которого ранее задержали силовики.

Теги: Белоруссия, протесты, Александр Лукашенко
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