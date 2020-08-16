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Антииранские санкции США ,  
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Лавров и Помпео обсудили идею саммита по Ирану

Майк Помпео и Сергей Лавров
Майк Помпео и Сергей Лавров (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, они обсудили инициативу президента Владимира Путина провести саммит по иранской проблематике. Соответствующее сообщение размещено на сайте российского ведомства.

Лавров и Помпео говорили об идее провести «встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для поиска путей обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон».

В сообщении уточняется, что Лавров и Помпео обсудили график двусторонних контактов на ближайшую перспективу.

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Ранее Путин предложил лидерам пятерки Совета Безопасности ООН, а также главам ФРГ и Ирана договориться о критериях совместной работы в зоне Персидского залива и провести онлайн-саммит. Дональд Трамп заявил, что не хотел бы участвовать во встрече до выборов в Соединенных Штатах. Президент Франции Эмманюэль Макрон, по сообщениям СМИ, готов принять участие в онлайн-встрече.

14 августа Совет Безопасности ООН отказался поддержать продление оружейного эмбарго США против Ирана, срок которого истекает 18 октября.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров выразил мнение, что шансы на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остаются. По его словам, той же позиции придерживаются Китай и европейские члены СВПД.

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В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали СВПД. Документ подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок. Позже администрация Трампа решила, что Иран не отказался от своих планов, и в 2018 году США вышли из СВПД.

Теги: Иран, сша, Персидский залив, саммит, СВПД
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