Лавров и Помпео обсудили идею саммита по Ирану

Майк Помпео и Сергей Лавров (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, они обсудили инициативу президента Владимира Путина провести саммит по иранской проблематике. Соответствующее сообщение размещено на сайте российского ведомства.

Лавров и Помпео говорили об идее провести «встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для поиска путей обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон».

В сообщении уточняется, что Лавров и Помпео обсудили график двусторонних контактов на ближайшую перспективу.

Ранее Путин предложил лидерам пятерки Совета Безопасности ООН, а также главам ФРГ и Ирана договориться о критериях совместной работы в зоне Персидского залива и провести онлайн-саммит. Дональд Трамп заявил, что не хотел бы участвовать во встрече до выборов в Соединенных Штатах. Президент Франции Эмманюэль Макрон, по сообщениям СМИ, готов принять участие в онлайн-встрече.