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СМИ сообщили о готовности Макрона принять участие во встрече по Ирану

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Daniel Leal-Olivas / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов принять участие в предложенной президентом России Владимиром Путиным онлайн-встрече, посвященной Ирану. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Сегодня Путин предложил лидерам «пятерки» Совета Безопасности ООН, а также главам ФРГ и Ирана договориться о критериях совместной работы в зоне Персидского залива. Для обсуждения этой темы российский лидер предложил в ближайшее время провести онлайн-саммит.

Президент России также заявил о необходимости избежать дальнейшего нагнетания напряженности в регионе. Он отметил, что там «не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны».

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Накануне постпред США при ООН Келли Крафт призвала Совбез ООН поддержать американский проект резолюции от 12 августа о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. А в конце июля госсекретарь США объявил, что Вашингтон вводит новые антииранские санкции.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок. В 2018 году США вышли из СВПД, так как администрация Трампа посчитала, что Иран не отказался от своих планов.

Теги: Эмманюэль Макрон, Иран, Франция
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