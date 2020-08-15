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Политика ,  
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Советник Трампа заявил о поражении США в ООН из-за резолюции против Ирана

Роберт О’Брайен
Роберт О’Брайен (Фото: Oliver Contreras / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Вашингтон потерпел поражение, добиваясь продления оружейного эмбарго для Ирана. Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает Reuters.

«Мы проиграли сегодня, но это еще не конец», — сказал О’Брайен.

Соединенные Штаты «разочарованы» решением Франции, Германии и Великобритании, не проголосовавших проект американской резолюции в отношении Исламской Республики, но «не удивлены», отметил советник.

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14 августа Совет Безопасности ООН отказался поддержать продление оружейного эмбарго США против Ирана, срок которого истекает 18 октября. За продление запрета, кроме самих Соединенных Штатов, проголосовала Доминиканская Республика. Россия и Китай выступили против. Еще 11 стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия, воздержались.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал непростительными действия СБ ООН. По его словам, Совбез таким образом создает условия для «мирового спонсора терроризма» для неограниченного оборота вооружений.

В 2015 году США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия, а также Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. В частности, ядерная сделка с Тегераном предусматривала отмену оружейного эмбарго в течение пяти лет. При этом был введен запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Ирана.

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Теги: США, советник, ООН, Иран, оружейное эмбарго
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