Советник Трампа заявил о поражении США в ООН из-за резолюции против Ирана

Роберт О’Брайен (Фото: Oliver Contreras / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Вашингтон потерпел поражение, добиваясь продления оружейного эмбарго для Ирана. Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает Reuters.

«Мы проиграли сегодня, но это еще не конец», — сказал О’Брайен.

Соединенные Штаты «разочарованы» решением Франции, Германии и Великобритании, не проголосовавших проект американской резолюции в отношении Исламской Республики, но «не удивлены», отметил советник.

14 августа Совет Безопасности ООН отказался поддержать продление оружейного эмбарго США против Ирана, срок которого истекает 18 октября. За продление запрета, кроме самих Соединенных Штатов, проголосовала Доминиканская Республика. Россия и Китай выступили против. Еще 11 стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия, воздержались.