Путин предложил создать механизм безопасности в зоне Персидского залива

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин предложил лидерам «пятерки» Совета Безопасности ООН, а также главам ФРГ и Ирана договориться о критериях совместной работы в зоне Персидского залива. Его заявление опубликовано на сайте Кремля.

«Предлагаем также в ходе встречи лидеров договориться о параметрах совместной работы с целью содействовать формированию в зоне Персидского залива надежных механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия», — отметил российский президент.

Путин считает, что выполнить поставленную задачу можно, объединив «политическую волю и созидательную энергию всех наших стран и стран региона».

Для обсуждения темы президент предложил в ближайшее время провести онлайн-саммит.

В опубликованном заявлении президент России призвал внимательно взвесить его предложение, а также оказать поддержку резолюции СБ ООН 2231, чтобы избежать дальнейшего нагнетания напряженности. В регионе Персидского залива, «как и в любой другой точке мира, не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны».

Накануне постпред США при ООН Келли Крафт призвала Совбез ООН поддержать американский проект резолюции от 12 августа о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. В конце июля госсекретарь США объявил, что страна вводит новые антииранские санкции.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров выразил мнение, что шансы на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остаются. По его словам, той же позиции придерживаются Китай и европейские члены СВПД.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали СВПД. Документ подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок. Позже администрация Трампа решила, что Иран не отказался от своих планов, и в 2018 году США вышли из СВПД.