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Трамп не поддержал идею Путина о проведении саммита по Ирану до выборов

Президент России предложил созвать онлайн-саммит членов СБ ООН при участии Ирана и Германии, чтобы не допустить эскалации в Персидском заливе. Трамп заявил, что не хотел бы участвовать во встрече до выборов в Соединенных Штатах
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет участвовать в онлайн-саммите по Ирану до того, как в Соединенных Штатах пройдут выборы. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

С предложением провести встречу ранее выступил президент России Владимир Путин. Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, примет ли он в ней участие, заявил: «Наверное, нет».

«Думаю, нужно подождать до выборов. Иран очень хочет, чтобы я проиграл», — добавил американский лидер.

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Владимир Путин

В ходе пресс-конференции Трамп также заявил, что Вашингтон намерен запустить механизм восстановления санкций против Тегерана. «На следующей неделе увидите, что будет», — сказал он. По словам президента, он не удивился отказу Совета Безопасности ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана.

Заявление Путина с предложением провести онлайн-встречу «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН (России, Китая, США, Франции и Великобритании), а также Германии и Ирана, было опубликовано на сайте Кремля 14 августа. Глава государства призвал обсудить план действий по иранской ядерной программе и договориться о формировании в зоне Персидского залива механизмов обеспечения безопасности и укрепления доверия. Президент России также заявил о необходимости избежать дальнейшего нагнетания напряженности в регионе, отметив, что там «не должно быть места шантажу и диктату с чьей-либо стороны».

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Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщил, что принять участие в онлайн-саммите готов президент Франции Эмманюэль Макрон.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который ограничивает ядерные наработки Ирана, был подписан в 2015 году. В сделке также участвовали США, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. В 2018 году Вашингтон вышел из договора и ввели антииранские санкции. В ответ на это годом позже Тегеран отказался выполнять ряд условий сделки, в частности превысил допускаемый ею уровень обогащения урана.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, саммит, Иран
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