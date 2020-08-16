Трамп не поддержал идею Путина о проведении саммита по Ирану до выборов

Президент России предложил созвать онлайн-саммит членов СБ ООН при участии Ирана и Германии, чтобы не допустить эскалации в Персидском заливе. Трамп заявил, что не хотел бы участвовать во встрече до выборов в Соединенных Штатах

Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет участвовать в онлайн-саммите по Ирану до того, как в Соединенных Штатах пройдут выборы. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

С предложением провести встречу ранее выступил президент России Владимир Путин. Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, примет ли он в ней участие, заявил: «Наверное, нет».

«Думаю, нужно подождать до выборов. Иран очень хочет, чтобы я проиграл», — добавил американский лидер.

В ходе пресс-конференции Трамп также заявил, что Вашингтон намерен запустить механизм восстановления санкций против Тегерана. «На следующей неделе увидите, что будет», — сказал он. По словам президента, он не удивился отказу Совета Безопасности ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана.