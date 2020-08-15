Цепкало назвал чушью обвинения в получении взятки

Валерий Цепкало (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии, один из оппонентов Александра Лукашенко Валерий Цепкало в интервью «РИА Новости» прокомментировал обвинения в получении взятки.

«Это чушь полная. Все это просто политически мотивировано. Я полностью это отрицаю, никакой взятки не было, это глупость полная и никаких доказательств нет», — заявил Цепкало.

По его словам, уголовное дело, которое завели против него, является политически мотивированным.

Ранее адвокат Цепкало Алексей Урбан в беседе с РБК сообщил, что против его подзащитного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии (получение взятки). СК Белоруссии также возбудил уголовные дела в отношении двух других оппонентов Лукашенко — блогера Сергея Тихановского и банкира Виктора Бабарико. Они арестованы.

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