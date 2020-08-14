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МВД Белоруссии открыло «горячую линию» для поиска задержанных граждан

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

В Белоруссии заработает «горячая линия» для информирования граждан о местонахождении задержанных участников акции протестав городах республики. Об этом сообщается на сайте МВД.

Кроме того, в МВД предлагают оставить контактную информацию для обратной связи в случае, если информации о каком-либо гражданине нет в списках правоохранительных органов.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Протесты в Белоруссии продолжаются шестой день. Они начались после выборов президента республики. Тогда, по результатам, которые огласила ЦИК, более 80% избирателей поддержали действующего президента Александра Лукашенко, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила лишь 10%. В течение пяти дней протестов, с 9 по 13 августа, в Белоруссии задержали около 7 тыс. человек.

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Теги: Белоруссия, МВД, задержания, акции протеста
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