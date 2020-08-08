МИД назвал меры США в отношении TikTok нарушением норм ВТО

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Официальный представителя Министерства инностраных дел России Мария Захарова считает, что действия властей США в отношении видеосервиса TikTok нарушают нормы ВТО и «идут в разрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики». Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИДа.

Москва призвала Вашингтон «пересмотреть свои методы борьбы за сохранение монополии американских IT-гигантов» и привести их в соответствие с общепринятыми демократическими ценностями и международно-правовыми нормами.

3 августа президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы TikTok был продан Microsoft или любой другой американской компании до середины сентября. Если этого не произойдет, Трамп пообещал запретить работу сервиса на территории США.

Позже он подписал указ, который запрещает американцам сотрудничать с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok. В обосновании своей позиции, американские власти утверждают, что китайская компания, с помощью видео сервиса, может передавать конфиденциальные данные американцев властям КНР.