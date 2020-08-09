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Технологии и медиа ,  
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WSJ узнала о переговорах Twitter и TikTok о возможном объединении

Twitter TWTR $37,14 -1,46% Купить
Microsoft MSFT $212,38 -1,75% Купить

Американская компания Twitter провела предварительные переговоры с видеосервисом TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможном объединении. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, Twitter заинтересована в американском отделении видеоприложения.

Основным претендентом на приобретение доли в TikTok считается Microsoft, который ведет переговоры с ByteDance, отмечает газета. Twitter будет намного сложнее профинансировать сделку, чем ИТ-гиганту. Ее точная стоимость неизвестна, но по оценке экспертов, она составит десятки миллиардов долларов. При этом рыночная капитализация Twitter близка к $29 млрд, а Microsoft — превышает $1,6 трлн, указывает WSJ.

Twitter почти наверняка потребуется помощь других инвесторов, если компания решится приобрести долю в TikTok, пишет газета. Кроме того, отмечает WSJ, если компании объединятся, Twitter придется измениться. В социальной сети есть возможность выкладывать видео, но в основном пользователи публикуют там короткие текстовые сообщения и изображения. TikTok же предназначен именно для создания и просмотра коротких видеороликов.

WSJ также напоминает, что в отличие от Microsoft Twitter не работает в Китае: соцсеть заблокирована в этой стране с 2009 года.

Представитель TikTok заявил, что компания не комментирует «рыночные слухи», передает Bloomberg.

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