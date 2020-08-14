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В Совфеде ответили на обвинения в противостоянии демократии в Белоруссии

Владимир Джабаров
Владимир Джабаров (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Заявление депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского об «угрозе российской интервенции или даже аннексии», которой опасается белорусская оппозиция, недопустимо, поскольку Россия не имеет никакого отношения к проблеме выборов в Белоруссии. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это грубое вмешательство этого европарламентария польского во внутренние дела соседнего государства. Польша почему-то вообще себя считает куратором Белоруссии: то премьер-министр заявляет о необходимости срочного созыва глав государств стран ЕС для принятия санкций против Белоруссии, то сейчас они обвиняют Россию. Я думаю, сама Польша заслуживает получения санкций, в частности от России, за то, как они себя ведут», — считает сенатор.

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По его мнению, через дипломатические каналы властям Польши стоит напомнить о необходимости вести себя сдержанно, «они прям с ушами погрязли в белорусских делах».

«Они все забывают, что Белоруссия и Россия — это союзные государства, самый близкий союзник Белоруссии — это Россия. Даже при этом мы не вмешиваемся в дела, хотя у нас прав на вмешательства намного больше и оснований, чем у той же Польши», — добавил он.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что подобные заявления являются результатом «русоненавистнических настроений» большей части польской политической элиты.

«На самом деле, самая большая угроза для Белоруссии на сегодняшний день — это вмешательство в их дела со стороны западных государств, со стороны той же самой Польши, ряда стран Евросоюза, американцы тоже принимают в этом участие», — сказал он.

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Ранее в интервью радиостанции Wnet Сариуш-Вольский заявил, что Евросоюз должен ввести санкции против Москвы, поскольку «события, происходящие в Беларуси, существуют только благодаря помощи Российской Федерации».
Акции протеста против результатов президентских выборов продолжаются в Белоруссии с вечера воскресенья. Милиция и военные разгоняли протестующих при помощи светошумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. В результате протестов один человек погиб.

Глава дипломатии ЕС назвал недопустимыми жесткие действия силовиков против демонстрантов, с критикой действий белорусских властей выступило правительство Германии. В США пригрозили введением санкций в отношении Лукашенко, если в республике не прекратится «нападение на демократию».

Теги: Европарламент, Польша, Белоруссия, СовФед, новости
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