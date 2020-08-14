В Совфеде ответили на обвинения в противостоянии демократии в Белоруссии

Владимир Джабаров (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Заявление депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского об «угрозе российской интервенции или даже аннексии», которой опасается белорусская оппозиция, недопустимо, поскольку Россия не имеет никакого отношения к проблеме выборов в Белоруссии. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это грубое вмешательство этого европарламентария польского во внутренние дела соседнего государства. Польша почему-то вообще себя считает куратором Белоруссии: то премьер-министр заявляет о необходимости срочного созыва глав государств стран ЕС для принятия санкций против Белоруссии, то сейчас они обвиняют Россию. Я думаю, сама Польша заслуживает получения санкций, в частности от России, за то, как они себя ведут», — считает сенатор.

По его мнению, через дипломатические каналы властям Польши стоит напомнить о необходимости вести себя сдержанно, «они прям с ушами погрязли в белорусских делах».

«Они все забывают, что Белоруссия и Россия — это союзные государства, самый близкий союзник Белоруссии — это Россия. Даже при этом мы не вмешиваемся в дела, хотя у нас прав на вмешательства намного больше и оснований, чем у той же Польши», — добавил он.