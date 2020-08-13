На четыре фронта: с каким кризисом столкнулся Александр Лукашенко

Единство силовиков

Как показывают исследования политологов, раскол силовых элит — необходимое условие победы протестующих — может произойти еще по двум причинам: противоречия между разными группами внутри самих силовиков, либо противостояние по линии силовые структуры — армия. О первом, с учетом чрезвычайной закрытости силовой вертикали можно судить лишь по редким выплывающим в публичное поле столкновениям. Последний и наиболее громкий подобный конфликт произошел в 2019 году, когда КГБ задержал бывшего главу охраны президента Андрея Втюрина, подозревая его в получении взятки от российской компании. Однако, шумная отставка генерала еще до задержания и личное участие Лукашенко в деле говорят скорее не о конфликте между силовиками, а о зачистке президентом своего окружения.

Второй сценарий раскола силовых элит с активным участием армии возможен только в ситуациях, когда армейская верхушка играет важную роль в политике. Ее особая миссия (например охрана конституционного строя) может быть зафиксирована в Основном законе, либо представители генералитета назначаются на высокие посты в исполнительной власти или даже претендуют на пост главы государства. Такие сценарии имели место в Турции, странах Ближнего Востока и Южной Америки, но почти не представлены на постсоветском пространстве. Поэтому надеяться, что раскол по линии армия — силовики произойдет в Беларуси, также нет особых оснований.

Переговоры и забастовки

Но все это не значит, что массовые протесты неэффективны. Напротив, активность на улицах запускает и делает более эффективной борьбу на других фронтах противостояния.

Наиболее очевидный из этих фронтов — действия коалиции, сформировавшейся вокруг Тихановской. Хотя ее, судя по всему, вынудили уехать из страны и призвать протестующих отказаться от борьбы, близкие ей силы пытаются восстановить картину реального голосования на избирательных участках, необходимую для усиления легитимности и легальности требований по пересчету голосов и непризнания официального результата выборов. Объединенный штаб кандидатов Тихановской, Барбарико и Цепкало избегает любых основания для обвинений в координации протеста и пытается оставаться в легальном поле, в начале предлагая Лукашенко позицию переговорщика с протестующими, а потом обращаясь к международной аудитории и призывая признать Тихановскую победителем на выборах. С одной стороны, это балансирование позволит, в случае продолжения и усиления протестов, подтолкнуть режим к переговорам с оставшимися в легальном поле лидерами оппозиции. С другой -- выходящим на улицы протестующим важно понимать, что в случае их победы, страну есть кому возглавить.

Еще один и наиболее неожиданный фронт для оппозиции — массовые забастовки на предприятиях. Крупные промышленные производства, принадлежащие государству — это наследие СССР, сохраненное и поддерживаемое Лукашенко. Начавшиеся забастовки пока не выглядят масштабными, но чем больше силовики подавляют возможность уличных выступлений, чем больше жестокости они себя позволяют, тем больше будет стимулов для других форм протеста, таких как забастовки. Вряд ли оппозиции удастся таким образом остановить экономику Беларуси, но символический эффект может оказаться велик.

Кроме того, неподчинение трудовых коллективов руководству обладает важным среднесрочным результатом, подрывающим выживаемость авторитарного режима. Крупные предприятия — традиционные и крайне мощные элементы политической машины, проводящей выборы авторитарного лидера. Любой опыт коллективного действия, а уже тем более опыт сопротивления руководству, разрушает возможность использовать заводы в качестве административной машины, обеспечивающей правильные результаты голосования.

Возвращение санкций

Наконец, последний фронт противостояния оппозиции и Лукашенко — международный. Несмотря на блокирование интернета, картинки окровавленных протестующих и силовиков, наскакивающих на мирно стоящих горожан, создают важный информационный фон для западных лидеров. Фактически молчавшие первые дни после выборов европейские страны начали высказываться, потребовав прекратить насилие и выпустить задержанных, угрожая при этом новыми санкциями против Минска. Персональные санкции уже применялись к белорусскому руководству, но были отменены после того как Лукашенко выпустил ряд политических заключенных в 2015 году. Нельзя сказать, что санкции — самый эффективный инструмент в борьбе с диктаторами, однако заморозка находящихся на Западе капиталов высокопоставленных чиновников и силовиков, в совокупности с экономическим давлением и не самыми лучшими отношениями с Россией, могут снизить ресурсную базу Лукашенко. Тем не менее, ЕС и США будут действовать крайне осторожно, опасаясь, что любое неверное движение либо подтолкнет Лукашенко в объятия готовой поддержать его Москвы, либо запустит в отношении Минска украинский сценарий.

Не факт, что Лукашенко сможет успешно и достаточно долго воевать на четырех фронтах: против уличных протестов, политических действий оппозиционной коалиции, забастовок и международного давления. Но и оппозиционные силы нуждаются в какой-то хотя бы символической победе на одном из этих фронтов. Пока они ее не добились.