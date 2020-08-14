Ургант пятью словами описал отношение к событиям в Белоруссии
Телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram бело-красно-белый флаг, с которым протестующие выходят на улицы в городах Белоруссии после президентских выборов.
«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!», — написал Ургант.
Бело-красно-белый флаг был государственным до прихода Александра Лукашенко к власти в середине 1990-х.
Протесты в Белоруссии начались вечером в воскресенье, 9 августа, после выборов президента республики. Почти сразу демонстрации переросли в столкновения участников акций с правоохранительными органами. Против протестующих силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В течение пяти дней протестов, с 9 по 13 августа в Белоруссии задержали около 7 тыс. человек, в том числе более 68 репортеров.