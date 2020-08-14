Ургант пятью словами описал отношение к событиям в Белоруссии

В ходе протестов погиб 34-летний Александр Тарайковский. По данным МВД, он пытался «бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей», и оно взорвалось в руках у мужчины. Жители Минска и других городов Белоруссии вышли на акции протеста и утром 14 августа.

По предварительным данным ЦИК, действующего президента Александра Лукашенко на выборах поддержали 80,08% избирателей, единого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Штаб Тихановской не признал результаты и потребовал мирной передачи власти. Жалобу в ЦИК подали все участники президентской гонки, кроме Лукашенко. Через два после выборов Тихановская уехала в Литву. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс объяснил решение Тихановской тем, что ее поставили перед выбором: «или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты».