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Выборы в Белоруссии ,  
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Ургант пятью словами описал отношение к событиям в Белоруссии

Иван Ургант
Иван Ургант (Фото: urgantcom / Instagram)

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в Instagram бело-красно-белый флаг, с которым протестующие выходят на улицы в городах Белоруссии после президентских выборов.

«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!», — написал Ургант.

Бело-красно-белый флаг был государственным до прихода Александра Лукашенко к власти в середине 1990-х.

https://www.instagram.com/p/CD3DfYqgn89/

Протесты в Белоруссии начались вечером в воскресенье, 9 августа, после выборов президента республики. Почти сразу демонстрации переросли в столкновения участников акций с правоохранительными органами. Против протестующих силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В течение пяти дней протестов, с 9 по 13 августа в Белоруссии задержали около 7 тыс. человек, в том числе более 68 репортеров.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В ходе протестов погиб 34-летний Александр Тарайковский. По данным МВД, он пытался «бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей», и оно взорвалось в руках у мужчины. Жители Минска и других городов Белоруссии вышли на акции протеста и утром 14 августа.

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По предварительным данным ЦИК, действующего президента Александра Лукашенко на выборах поддержали 80,08% избирателей, единого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09%. Штаб Тихановской не признал результаты и потребовал мирной передачи власти. Жалобу в ЦИК подали все участники президентской гонки, кроме Лукашенко. Через два после выборов Тихановская уехала в Литву. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс объяснил решение Тихановской тем, что ее поставили перед выбором: «или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты».

Теги: Белоруссия, Иван Ургант, выборы
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